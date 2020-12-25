Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'taki Ulaş Gölü buzla kaplandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, Ulaş Gölü'nün yüzeyi de kısmen buz tuttu.
2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Yerli ve göçmen kuşların barındığı önemli sulak alanlardan biri olarak bilinen gölde yaşayan sakar meke kuşları ve yaban ördekleri bu durumdan olumsuz etkilendi.
[Fotoğraf: AA]
Kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan kuşların, bir bölümü buzla kaplı suda toplu halde açık alan bulmaya çalıştıkları gözlemlendi.
[Fotoğraf: AA]
Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan göl çevresi, geniş sazlıklarıyla özellikle yaz ve bahar mevsiminde elmabaş, kılkuyruk gibi ördek türlerine de ev sahipliği yapıyor.
[Fotoğraf: AA]
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