2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Yerli ve göçmen kuşların barındığı önemli sulak alanlardan biri olarak bilinen gölde yaşayan sakar meke kuşları ve yaban ördekleri bu durumdan olumsuz etkilendi.

[Fotoğraf: AA]

Kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan kuşların, bir bölümü buzla kaplı suda toplu halde açık alan bulmaya çalıştıkları gözlemlendi.

[Fotoğraf: AA]

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan göl çevresi, geniş sazlıklarıyla özellikle yaz ve bahar mevsiminde elmabaş, kılkuyruk gibi ördek türlerine de ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]