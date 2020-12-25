Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY’nin "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 muvazzaf üsteğmen ve 1 muvazzaf astsubay ile 7 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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