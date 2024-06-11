Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.06.2024 17:50

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda 21,30 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 1034 sentetik hap, 1658 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 917 kök kenevir, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 15'i hakkında adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
Sivas Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Hakimden suçu reddeden mürettebata tepki: Uyuşturucu buraya ışınlandı mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyareti hakkında açıklama yapıyor
18:35
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:23
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
18:16
Bakan Bolat: İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı birlik olalım
18:06
Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
18:11
Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor
Düzce'de sıcak hava
Düzce'de sıcak hava
FOTO FOKUS
Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor
Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ