Hakimden suçu reddeden mürettebata tepki: Uyuşturucu buraya ışınlandı mı?

Olay, 6 Ekim 2023'te, Ereğli Limanı'nda meydana geldi. Limana gelen Panama bandıralı 'PHOENICAN' isimli gemide uyuşturucu taşındığı ihbarı alan polis harekete geçti.

Kolombiya'dan gelen kömür taşıyan kuru yük gemisine, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ve Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katılımıyla gemi arandı. Ekiplerin, aramalarında gemide 141,5 kilogram kokain ele geçirildi. Gemideki Hırvatistan, Rusya ve Filipin uyruklu 10 mürettebat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.

Tutuklu, 10 yabancı uyruklu mürettebat hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ iddiasıyla 20 seneden 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar tercüman aracılığıyla ifade verdi.

"Mürettebat görevini yapmadı"

Suçlamaları reddeden gemi kaptanı M.D., "Kolombiya'da gemi personeliyle toplantı yaptık. Çift gözlem istedim. Mürettebat görevini yapmadı, yapsalardı uyuşturucu koyamayacaklardı. Beraatimi isterim" dedi.

Kolombiya'da ambar temizliği yaptıklarını ve temiz olduğunu anlatan geminin 2'nci kaptanı A.A., "Gemiye kömür yüklendi ve ambar kapakları kapatıldı. Kolombiya'da uyuşturucu araması 2 kez sahil güvenlik, 2 kez de yerel polis tarafından yapıldı. Yükleme işi Kolombiya'daki liman işçileri tarafından gözetim elemanlarıyla yapıldı. Bu kişiler gemiye geldiklerinde herhangi bir çantayla girmeleri mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Bakım onarımdan sorumlu V.F.O., "Uyuşturucuyla alakam yok. Ailem için çalışıyorum. Hiçbir şey yapmadım. 8 aydır cezaevindeyim, acı çekiyorum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gece ve gündüz 4 saat gözetleme yaptığını anlatan C.K., "Şüpheli bir şey görmedim. Yükleme yapıldıktan sonra ambar kapakları kapatıldı. Buraya gelene kadar ambar kapakları asla açılmadı" diye savunma yaptı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, "8 aydır cezaevindesiniz düşünmüşsünüzdür. Peki bu uyuşturucu buraya ışınlandı mı?" diye sordu.

Sanık, uyuşturucunun yükleme yapanlar tarafından konulmuş olabileceğini öne sürdü.

"Gemi tamamen güvensizdi"

Kolombiya’da ambarın denetlendiğini, 2 vinç kullanılarak işçiler tarafından yükleme yapıldığını anlatan 3'üncü kaptan P.G., "2 ya da 3 gözetmen liman tarafından görevlendirilmişti. Bizim gemi tamamen güvensizdi. 20 olası giriş var. Kapılar tamamen güvensiz, açmak için metal halkalar var. Bütün bunların kilitli olması gerekirdi. Her şey kaptan tarafından emrediliyordu. Şirketten güvenlik zafiyeti sebebiyle kaptana istekte bulunuldu ancak yerine getirilmedi. Güvenlik zafiyeti nedeniyle uyuşturucu maddenin gemiye yerleştirildiği kanaatindeyim. Suçsuzum" dedi.

Ekipman ve ilk yardımdan sorumlu olduğunu söyleyen 4'üncü kaptan A.A., "Güvenlik ve yükleme sırasında görevler net değildi. Gemiye katıldığımdan beri ikinci kaptanın işlerine karışmadım. Gözetmenliğim sırasında bir tek usta denizcim vardı. Bu her zaman girişte yer alıyordu. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Bulunan uyuşturucuyla ilgili bir bilgim yok. Bütün yaptığım işimi yapmak. Ailem için çalışıp onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. 12 yıldır denizdeyim. 4'üncü kaptan olmak sekiz yılımı aldı" diye konuştu.

"Kolombiya'daki liman işçilerinin gemide kalmasına izin verildi"

30 yıldır çalıştığını anlatan başmühendis L.P., "Uyuşturucuya karşıyım. Türkiye uyuşturucu ile mücadele konusunda savaşta ama bunlar da kanıta dayalı olmalı. Ben daha önce Kolombiya'da hiç bulunmadım. Kaptan Kolombiya'da bu tür olayların olduğunu biliyordu. Dürüst olmak gerekirse gerekli önlemler alınmadı. Kolombiya'daki liman işçilerinin gemide kalmasına izin verildi. Özgürce gemide gezebiliyorlardı. Kolombiya'da gemiyi koruma işi yapılmadı, güvenlik toplantısı da yapılmadı. Yeterli önlemler alınmadı, benim sorumluluk alanım değil niye tutukluyum bilmiyorum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ağlayarak evine gitmek istedi

Geminin ön kısmından sorumlu olduğunu ifade eden V.C.P., ağlayarak, "8 aydır tutukluyum. Çalışıp aileme katkı sağlıyorum. Evime gitmek istiyorum" dedi.

Sanık avukatları, savunmalarını yaparken geminin yüklendiği anların görüntülerini heyete sundu. Avukatlar, uyuşturucunun gemiye kömür yüklenirken konmuş olabileceğini savundu. Avukatlar, müvekkillerinin sadece görevlerini ihmal etmiş olabileceklerini ancak uyuşturucuyla bağlantılarının olmadığını, uyuşturucuda mürettebatın parmak izinin olmadığını da ifade edip beraatlerini talep etti.

Mahkeme başkanı, yaptıkları araştırmada, Kolombiya'da yükleme yapılan limana baskın yapıldığını ve uyuşturucu ele geçirildiğini ancak gözaltına alınan 4 kişinin serbest bırakıldığını öğrendiklerini anlattı. Heyet, 10 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı, tanıkların dinlenmesi için erteledi.