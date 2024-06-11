İstanbul'da yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çalan 7 kişi yakalandı

Kireçburnu Mahallesi'ndeki bir yalından dün gece 150 milyon lira değerinde döviz çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili kimliklerini belirdiği 7 zanlıyı Tekirdağ ve İstanbul'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Sarıyer'deki bir yalıya dün gece giren kar maskeli şüpheliler evin içindeki kasaları açarak 150 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen dövizi çuvallara koyarak kaçmıştı.

Sabah eve gelen çalışanlar hırsızlığı fark edip polise haber vermişti.