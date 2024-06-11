Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.06.2024 17:14

İstanbul'da yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çalan 7 kişi yakalandı

İstanbul Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çalınmasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çalan 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

Kireçburnu Mahallesi'ndeki bir yalından dün gece 150 milyon lira değerinde döviz çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili kimliklerini belirdiği 7 zanlıyı Tekirdağ ve İstanbul'da yakaladı.

Güvenlik görevlisiyle planladılar: İstanbul'da yalıdan 150 milyon liralık soygun
Güvenlik görevlisiyle planladılar: İstanbul'da yalıdan 150 milyon liralık soygun

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Sarıyer'deki bir yalıya dün gece giren kar maskeli şüpheliler evin içindeki kasaları açarak 150 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen dövizi çuvallara koyarak kaçmıştı.

Sabah eve gelen çalışanlar hırsızlığı fark edip polise haber vermişti.

ETİKETLER
İstanbul Hırsızlık
Sıradaki Haber
Kadıköy'de motosikletle ambulansın önünün kesilmesine ilişkin bir kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyareti hakkında açıklama yapıyor
18:35
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:23
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
18:16
Bakan Bolat: İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı birlik olalım
18:06
Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
18:11
Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor
Düzce'de sıcak hava
Düzce'de sıcak hava
FOTO FOKUS
Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor
Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ