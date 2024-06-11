Kargaların saldırısından motosiklet kaskıyla korunmaya çalıştı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü 50. Yıl mahallesinde yaşandı. Ağaçtan düşen yavru kargayı gören vatandaşlar, kargayı zarar görmemesi için yuvasına koymak istedi. Ancak diğer kargalar yavruya zarar vereceği düşüncesiyle vatandaşa saldırmaya başladı.

Bunun üzerine bir esnaf ise vatandaşa kendisini koruyabilmesi için motosiklet kaskı verdi.

Kaskı takan vatandaş yavruyu yuvasına koymaya çalıştığı esnada diğer kargaların saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"İnsanlar yoldan geçemiyordu"

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Erdinç, "Bizim buradaki ağaçtan yavru karga düştü. Karga düşünce diğer kargalar da sahiplenmeye çalıştı. Yerdeyken ona zarar verecekler diye korkuyorlardı. Her geçen insanlara saldırıyorlardı, insanlar yoldan geçemiyordu. Bizde yavruyu almaya çalıştık ama izin vermiyorlar, saldırıyorlar. Tesadüfen bir tane abimiz geçti. Motosiklet kaskını verdik. Yavruyu aldığı gibi direk kaçtı. Kargalar ona da saldırmaya çalıştı. O da ister istemez yavruyu elinden fırlattı" dedi.