Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 11.06.2024 14:19

İstanbul'da hasta taşıdığına inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler

Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bostancı'da hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler.

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. 

ETİKETLER
Ambulans İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Ankara'da sanayi sitesinde dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Hakan Fidan: BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrar için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz
15:21
D-8 ticaret bakanları İstanbul'da toplandı
15:13
Gazze Belediyesi: Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı yaşıyor
15:08
Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik
14:59
Bakan Koca'dan hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesine ilişkin paylaşım
14:44
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima uçak kazasında hayatını kaybetti
Bitkin düşünce tedavi edilen "Yaren" leyleğin yavrusu yeniden yuvasında
Bitkin düşünce tedavi edilen "Yaren" leyleğin yavrusu yeniden yuvasında
FOTO FOKUS
İstanbul'da hasta taşıdığına inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler
İstanbul'da hasta taşıdığına inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ