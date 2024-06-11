Başıboş köpekler 57 yaşındaki kadına saldırdı

Yaşlı kadın yere düştü, çığlık atarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Sırtından ve bacağından köpeklerin ısırdığı kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yenisığırcı Mahallesi'nde yolda yürüyen G.K. isimli kadına 6 başıboş köpek saldırdı.

Neye uğradığını şaşıran kadın, köpeklerin arasından kurtulmaya çalışırken çığlıklar içinde yere düştü. Sırtından ve ayağından ısırılan kadın köpeklerin arasından güçlükle kurtulabildi.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadın olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

"Biz bu olay dolayısıyla çok üzgünüz"

Mahalle sakinleri, köpeklerin mahallede bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliği tarafından çiğ etle beslendiğini ve bu durumun köpeklerin saldırganlaşmasına neden olduğunu belirtti.

Yenisığırcı Mahalle Muhtarı Özden Gümüş yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayan hemşehrimiz hakkını aramak için her yola başvuracağını söyledi. Gerekli işlemleri başlattı. Biz bu olay dolayısıyla çok üzgünüz. Tekrarlanmaması temennisindeyiz. Başıboş köpek sorunu son yıllarda ülke genelinde arttı. Belediyelerimizin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah böyle bir olayı tekrar yaşamayız" dedi.

Köy İmamı Abdüsselam Koç da köpekler yüzünden camiye araçla gitmek zorunda kaldığını belirterek, "Yetkililerin bu konuda acilen önlem almasını istiyorum. Bir an önce gereği yapılmalı" diye konuştu.

Başıboş köpeklerden şikayetçi olan mahalle sakinleri konunun Bandırma Belediyesi nezdinde ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istiyor.