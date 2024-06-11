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Türkiye
AA 11.06.2024 17:31

Parkta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, dışarı çıkmaya korkar oldu

Kilis'te 20 Mayıs'ta parkta sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralanan 9 yaşındaki Nisa Gül Azkanmaz, o günden bu yana tedirginlik yaşıyor.

Parkta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, dışarı çıkmaya korkar oldu

Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan ilkokul öğrencisi Nisa Gül Azkanmaz, evlerinin yanındaki Şehit Hatice Evran Parkı'nda oynadığı sırada sahipsiz iki köpeğin saldırısına uğradı.

Sol bacağını ısıran köpekten çevredekilerin yardımıyla kurtulabilen Azkanmaz, ailesi tarafından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine götürüldü.

Köpeğin ısırması nedeniyle bacağında yara oluşan Azkanmaz'a 4 doz kuduz aşısı yapıldı.

Parkta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, dışarı çıkmaya korkar oldu

"Okula ve bir yerlere gitmeye artık korkuyorum"

Yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan Nisa Gül Azkanmaz, AA muhabirine, saldırı anını unutamadığını söyleyerek, "Annemle bakkaldan dondurma aldıktan sonra oynamak için parka geldim. O sırada çalıların arasından çıkan köpek beni ısırdı. Çok korktum." dedi.

Saldırıdan sonra herhangi bir ses duyduğunda bile çok korktuğunu ifade eden Azkanmaz, şöyle konuştu:

"Okula ve bir yerlere gitmeye artık korkuyorum. Önceleri köpekleri seviyordum ancak bana saldırdıktan sonra artık sevmemeye başladım. Çığlık sesi duysam bile korkuyorum. Fırına bile zorla gidiyorum. Okula annem ya da babamla gidiyorum. Köpek gördüğümde yine bana saldıracaklar gibi hissediyorum."

Parkta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, dışarı çıkmaya korkar oldu

"Başıboş bırakılmamalı, kesinlikle çözüm bulunmalı"

Baba Mustafa Azkanmaz da sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi.

Azkanmaz, olaydan sonra büyük korku ve üzüntü yaşadıklarını anlatarak, "20 Mayıs'ta evimizin bulunduğu mahallede kızıma parkta başıboş köpekler saldırdı ve bacağından yaralandı. Olay sonrası hemen hastaneye götürdük, pansuman ve aşıları yapıldı. Şu an durumu iyi ama korkuları halen devam ediyor." dedi.

Çevrede birçok sahipsiz köpeğin bulunduğunu belirten Azkanmaz, köpeklerin toplatılarak uygun koşullarda bakılması gerektiğini söyledi.

Kızının psikolojisinin bozulduğuna dikkati çeken Azkanmaz, şunları kaydetti:

"Çocuğumda psikolojik bir çöküş oluştu. Uykusunda bile korkar oldu. Önceden okula yalnız gidebiliyordu ancak şu an gidemiyor. Okula biz götürüp getiriyoruz. Parka korkusundan oynamaya gitmiyor. Duyduğu en ufak bir sesle dahi korkarak panik oluyor. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamıyor. Bundan dolayı uzmanlardan psikolojik destek alacağız."

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