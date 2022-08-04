Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas'ta otomobille motokaravanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
35 yaşındaki N.V. yönetimindeki otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Direkli-Bedirli kavşağında A.G. idaresindeki minibüsten dönüştürülen motokaravanla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan P.D., H.G., H.G., S.G., H.K. ve E.V. bebek yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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