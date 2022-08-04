Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tır ile servis otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı
Konya'da tırla ile işçileri taşıyan servis otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
İbrahim Küçükdemir idaresindeki tır, Selçuklu ilçesi 4. Organize Sanayi 413. Sokaktaki kavşakta Osman Şan'ın kullandığı servis otobüsüyle çarpıştı.
Otobüsteki işçilerden Ahmet Baykal yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Servis otobüsünde yaralananların tarım makineleri üretimi yapan fabrikada çalıştıkları öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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