Sıhhiye Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katındaki yangın, atık süngerlerin işlendiği atölyede makinelerden birisinden çıkarak süngerlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Bodrum katı bir anda alevler içerisinde kalırken, Avcılar’ın yanı sıra Beylikdüzü, Esenyurt ve çevredeki diğer itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yangın yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir işçi dumandan etkilenirken, bir işçinin de vücudunda yanıklar oluştu.

Aynı atölyede çalışan Mustafa Demir, "Yangın makinelerden birisinin alev alması ile çıkmış. Atık süngerler burada küçültülerek yastık, yorgan veya koltuk üretiminde kullanılıyordu" dedi.