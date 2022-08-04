Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
???? Balıkesir / Susurluk— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 4, 2022
Orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
➡️ 2 uçak, 7 helikopter, 17 arazöz, 2 dozer.#OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı alevlerden korumak için yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. pic.twitter.com/VIldTKiB8L
Etiketler: Balıkesir
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