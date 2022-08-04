Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

???? Balıkesir / Susurluk



Orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.



➡️ 2 uçak, 7 helikopter, 17 arazöz, 2 dozer.#OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı alevlerden korumak için yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. pic.twitter.com/VIldTKiB8L