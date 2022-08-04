Türk Yıldızları'nın ilçe sahili üzerinde "Başınız dik, gözünüz göklerde olsun" sloganı ile yaptığı gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.

Of semalarındaki uçuşu izleyen vatandaşlar, ekiplerin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek vererek cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

Uçuş sırasında zaman zaman kendilerine destek olan vatandaşlara telsiz konuşmalarıyla seslenen pilotlar, katılımcılardan alkış aldı.

Gösterinin ardından konuşan Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Türk Yıldızları'nın gösterisini gururla izlediklerini ve duygulandıklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, "Ordumuzun ve Hava Kuvvetlerimizin gücünü burada sergilediler. Allah hepsinden razı olsun, devletimize, ordumuza, karada, denizde ve havada muvaffakiyetler nasip etsin. Sağ olsun Hasan paşamız buranın evladı olarak buraya Türk Yıldızları'nın gösterisini gönderdi. Kendisine teşekkür ediyor ve şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ise gösterideki ekibin ay yıldızlı hilalin güzel bir tezahürünü gösterdiklerini belirterek, "Sağ olsun Hava Kuvvetleri Komutanımız bu yıl da Of'u es geçmedi. Çok değerli komutanlarımızı aramıza gönderdi ve bu güzel heyecanı birlikte yaşadık." diye konuştu.