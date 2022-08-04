Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay hapis cezası olan G.E. (45) ve H.Ç'nin (69), Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda G.E ve H.Ç'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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