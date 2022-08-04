Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya zincirleme kazaya sebep oldu
İstanbul Pendik'te, İETT şoförünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak ani fren yapması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Pendik Aydınlı Caddesi'nde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyreden İETT şoförü, elindeki pazar arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen yayayı görünce ani fren yapıp aracı durdurdu. Aynı yönde ilerleyen taksi de duramayarak İETT otobüsüne arkadan çaptı. Daha sonra başka bir İETT otobüsünün taksiye çarpmasıyla araçta hasar meydana geldi.
Kazayı yara almadan atlatan yaya ise bir süre sonra gözden kayboldu.
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