Kaza, saat 09.00 sıralarında Pendik Aydınlı Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyreden İETT şoförü, elindeki pazar arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen yayayı görünce ani fren yapıp aracı durdurdu. Aynı yönde ilerleyen taksi de duramayarak İETT otobüsüne arkadan çaptı. Daha sonra başka bir İETT otobüsünün taksiye çarpmasıyla araçta hasar meydana geldi.

Kazayı yara almadan atlatan yaya ise bir süre sonra gözden kayboldu.