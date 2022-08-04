İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi.

Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanedekiler tahliye ediliyor. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin gönderildiği bölgedeki son durum @trthaber'de. https://t.co/911gu3BBux — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2022

Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

"Yaşlı ve hastaların bakıldığı binada yangın çıktı"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, TRT Haber'de açıklama yaptı.

Arısoy, "Balıklı Rum Hastanesi'nin yangın çıkan binası tamamen tahliye edildi. Yaşlı ve hastaların bakıldığı binada yangın çıktı. Tüm birimlerimiz burada yangına müdahale ediyor. Yakın bir zamanda yangını söndürmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Can kaybı ve yaralı yok

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yangın bölgesine gitti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına dair açıklama yapıyor. https://t.co/tiv6UbArJk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2022

Vali Yerlikaya, 104 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Yerlikaya, çatıda başlayan yangın kaynağının henüz belirlenemediğini söyledi.

Yerlikaya, can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı.