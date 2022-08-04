Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Konya'da otomobilin tıra çarptığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şeref Işık idaresindeki otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 41. kilometresinde, U dönüşü yapmak isteyen Erol G. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Işık ile araçtaki Ayten ile İrem Işık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Elif Işık, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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