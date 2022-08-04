Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta ahşap evde yangın: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurupınar köyünde Kasım Çelen'e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yanan ev tehlike oluşturduğu için kepçe ile yıkıldı.
Yangına müdahale ederken yaralanan Kasım Çelen ve Murat Çelen, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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