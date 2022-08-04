İlçenin Kale Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlıkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü, polisler de çevrede önlem aldı.

Mezarlığa gelerek incelemede bulunan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere, sıcaklıkların arttığı bugünlerde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini anlatan Çoban, "Aşırı sıcaklar ve bitkilerin kurumasıyla bu tür sıkıntılar meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bu tür hadiselerde bizi erken uyarırlarsa ciddi hasarlar oluşmadan müdahale etme şansı yakalamış oluruz." dedi.