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Sivas'ta sokak düğünlerine kısıtlama
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokak düğünlerinin 19.00 ila 22.00 saatlerinde yapılmasına karar verildi.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokak düğünlerinin 19.00 ila 22.00 saatlerinde yapılmasına karar verildi.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekanlarda bulaştığı belirtildi.
Bu kapsamda düğün ve nikah sahibi vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "Sokak düğünlerinin 19.00-22.00 saatleri arasında yapılması, belirtilen saatler dışında düğün, kına, sünnet yapılmaması, sokak düğünlerinde yemek ikramının yapılmaması, dar alanlarda sokak düğünlerinin yapılmaması, köylerdeki düğünlerin ise yemek ikramı olmaksızın 19.00-22.00 saatleri arasında geniş alanlarda yapılması kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Sivas koronavirüs sokak düğünüSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:13
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