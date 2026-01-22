Hafif Kar Yağışlı -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.01.2026 22:21

Sivas'ta motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı.

Sivas'ta motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sivas genelinde devam eden kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava koşullarının etkisiyle meydana gelebilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, 23 Ocak Cuma günü il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkışı bir gün süreyle geçici olarak yasaklanmıştır.

Sivas Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, başta ana arterler olmak üzere il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları, resmi merciler tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri önemle rica olunur."

ETİKETLER
Kar Yağışı Sivas
Sıradaki Haber
Bursalı çiftçi 70 milyon TL'lik mal varlığını jandarmaya bağışladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
PFDK 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay men cezası verdi
23:07
BM: Batı Şeria'da 230 binden fazla kadın ve kız çocuğunun sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı
23:09
Fenerbahçe Kadıköy'de Aston Villa'ya tek golle mağlup oldu
22:13
Suriye, terör örgütü YPG'nin DEAŞ'ı baskı aracı olarak kullanma girişimlerini şiddetle kınadı
20:57
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
20:24
Hakan Fidan Hollandalı mevkidaşı ile Davos'ta görüştü
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ