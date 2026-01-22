Hafif Kar Yağışlı 0ºC Ankara
Türkiye
AA 22.01.2026 18:46

Şanlıurfa'da bazı istikametlerde tırların trafiğe çıkışları durduruldu

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bazı istikametlerde, tırların trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu ve Viranşehir-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da bazı istikametlerde tırların trafiğe çıkışları durduruldu

Şanlıurfa'da etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksamaların önlenmesi amacıyla Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu üzerinde Mardin'den Gaziantep istikametine, Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine, Organize Sanayi bağlantısından Gaziantep istikametine, tırların trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Ayrıca Viranşehir-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatılmıştır."

Şanlıurfa'da bazı istikametlerde tırların trafiğe çıkışları durduruldu

Kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade eden Şıldak, bütün vatandaşların olumsuz hava şartlarına uygun hareket etmelerini istedi.

Kar Yağışı Şanlıurfa Diyarbakır
