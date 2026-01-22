Şanlıurfa'da bazı istikametlerde tırların trafiğe çıkışları durduruldu

Şanlıurfa'da etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksamaların önlenmesi amacıyla Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu üzerinde Mardin'den Gaziantep istikametine, Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine, Organize Sanayi bağlantısından Gaziantep istikametine, tırların trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Ayrıca Viranşehir-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatılmıştır."

Kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade eden Şıldak, bütün vatandaşların olumsuz hava şartlarına uygun hareket etmelerini istedi.