Türkiye
Sivas'ta mahkum taşıyan nakil aracı devrildi: 9 yaralı08 Ekim 2019 Salı 08:18 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 08:34
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.
Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yolu Ilıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı.
Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA