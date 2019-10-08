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İstanbul'da beklenen yağış başladı08 Ekim 2019 Salı 07:52 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 07:56
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu.
Sağnağın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA, İHA
Etiketler: İstanbul sağanak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış