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Zonguldak'ta silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı08 Ekim 2019 Salı 07:01 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 07:05
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen "silah ticareti" operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ş.Y'nin, "silah ticareti" yaptığını belirledi. Şüpheli operasyonla gözaltına alındı.
Operasyonda 7 ruhsatsız silah, 2 tüfek, 4 kurusıkı silah ve 528 fişek ele geçirildi.
Kaynak: AA
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