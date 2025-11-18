Duman 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2025 12:53

Sivas’ta maden ocağında göçük: 1 kişiyi arama çalışması sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

Sivas’ta maden ocağında göçük: 1 kişiyi arama çalışması sürüyor

İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y'yi arama çalışması sürüyor.

Jandarmanın tedbir amaçlı girişleri kapattığı bölgede, iş makineleri yardımıyla arama yapılıyor.

Çalışmalara, AFAD, asayiş ve komando timinden oluşan jandarma personeli, sağlık çalışanları, Divriği ve Kangal belediyelerinden itfaiye ekipleri katılıyor.

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük

İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü S.Y. göçük altında kalmıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Gece toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle arama ve kurtarma çalışmasına ara verilmişti.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor
12:42
İlk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemeler başladı
12:34
Danimarka'da halk yerel seçim için oylarını kullanıyor
13:13
İsrail, Gazze'de 20 binden fazla tarihi eseri yağmaladı
12:29
İran: Nükleer tesislere verilen zarar nedeniyle uranyum zenginleştirme faaliyetimiz mümkün değil
12:27
Prof. Dr. Gürbüz: Gıda zehirlenmesi belirtilerinin 24 saati aşması ciddi tehlike
Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
FOTO FOKUS
Zabıtadan gençlere çevre dersi
Zabıtadan gençlere çevre dersi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ