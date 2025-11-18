Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2025 11:53

Hatay'da yanan ormanlar alevlere dayanıklı fidanlarla yeşillendiriliyor

Hatay'da bu yıl çıkan yangınlarda zarar gören 3 bin 300 hektarlık alana, alevlere dayanıklı türlerden frenk inciri, servi ve yalancı akasyanın da olduğu yaklaşık 3 milyon fidan dikilecek.

Hatay'da yanan ormanlar alevlere dayanıklı fidanlarla yeşillendiriliyor

İlçelerden Antakya'da 30 Haziran'da çıkan yangında 2 bin 500, Dörtyol'da 4 Temmuz'da başlayan yangında 500, Hassa'da ise 13 Ağustos'ta meydana gelen yangında 300 hektarlık alan zarar gördü.

Küle dönen alanların tekrar canlandırılması için Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince temizlik ve rehabilitasyon çalışması yürütüldü.

Çok sayıda ekip ve personelle yapılan enkaz temizliğinin tamamlandığı alanlarda ilk fidanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturuldu.

Hatay'da yanan ormanlar alevlere dayanıklı fidanlarla yeşillendiriliyor

Alevlerden etkilenen 3 bin 300 hektarlık alanın üst kısımlarına kızılçam, yerleşim yerlerine yakın olan bölgelere ise diğer türlere göre yangına daha dayanıklı olan frenk inciri, servi ve yalancı akasya fidanları dikilecek.

Yanan alanların yeniden yeşertilmesi için Eylül 2026'ya kadar 3 ilçede yaklaşık 3 milyon fidan toprağa kavuşacak.

"Sahadaki yanmış ağaçları numaralandırarak tespitini yaptık"

Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, yaz aylarında yerleşim yerlerini de tehdit eden zorlu yangınlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Alevlerin söndürülmesinin ardından sahada çalışmalara başladıklarını dile getiren Günay, "Öncelikle sahadaki yanmış ağaçları numaralandırarak tespitini yaptık. Daha sonra bunların kesim, kaldırılma ve temizleme işlerine başladık." dedi.

Hatay'da yanan ormanlar alevlere dayanıklı fidanlarla yeşillendiriliyor

Günay, Antakya, Dörtyol ve Hassa'da yanan orman sahalarının temizlik çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yanan sahalarda 3 milyona yakın fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Anayasa'nın 169. maddesi gereği yanan orman arazisini 1 yıl içerisinde ağaçlandırmamız gerekiyor. Bu ağaçlandırmayı 2026'da tamamlamış olacağız."

Hatay'da yanan ormanlar alevlere dayanıklı fidanlarla yeşillendiriliyor

"Şehre yakın kısımlara yanmaya dayanıklı türler"

Günay, küçük çaplı yangınlardan etkilenen ormanlık alanlarda da çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Dikilecek fidanların yöre koşullarına uygun seçildiğini belirten Günay, şunları kaydetti:

"İki aşamalı ağaçlandırma faaliyeti benimsiyoruz. Üst kısımlarda buranın asli türü kızılçamla devam edeceğiz. Şehre yakın olan mahallelerin olduğu kısımlarda ise yanmaya dayanıklı ve durdurucu bölge oluşturmak istiyoruz. Bunun için özel bir çalışma yaptık. Özellikle frenk inciri, servi ve yalancı akasyadan oluşan türler kullanıp olası yangını durdurmayı ya da en azından yavaşlatmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bu çerçevede yapıyoruz."

ETİKETLER
Ağaçlandırma Fidan Hatay Milli Ağaçlandırma Günü Orman Orman Yangını
Sıradaki Haber
Son iki haftada 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Kuraklık Yalova'yı da vurdu: 20 günlük su kaldı
14:52
Bitcoin yılbaşından bu yana elde ettiği kazançları sildi
14:58
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
14:30
'Kalbim sağda atıyor' dedi, kimseyi inandıramadı: Gerçek 66 yıl sonra anlaşıldı
14:31
Bakan Kacır: OSB'leri yurdumuzun dört bir köşesine yayacağız
14:17
Sındırgı’da deprem korkusu karavan trendini artırdı
Antalya'da kahkaha çiçekleri sonbaharın son günlerine renk katıyor
Antalya'da kahkaha çiçekleri sonbaharın son günlerine renk katıyor
FOTO FOKUS
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ