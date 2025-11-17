Açık 6.3ºC Ankara
AA 17.11.2025 21:34

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.

Olayda, şantiye müdürü 66 yaşındaki S.Y. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına, 16 AFAD personeli, 3 asayiş ve 1 komando timinden oluşan 23 jandarma personeli, 3 sağlık çalışanı, Divriği ve Kangal ile Erzincan'ın İliç belediyelerinden 10 itfaiye ekibi olmak üzere 52 personel katılıyor.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.30'da Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede meydana gelen göçük ihbarının ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin süratle intikal ettiği, arama ve kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Maden Sivas
