Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta kuruyan göl Ay yüzeyini andırdı
[Fotograf: İHA]
Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü kuraklık nedeniyle kurudu. Gölün kurumasıyla ortaya Ay’ın yüzeyini andıran görüntüler çıktı.
Sivas’ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllar olduğu gibi bu yılda kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu.
[Fotoğraf: İHA]
Suların çekildiği gölden geriye beyaz bir tabaka kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Ayın yüzeyini de andıran beyaz tabaka drone ile havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: İHA]
Bozkırın ortasında bembeyaz kalan göl, endişelendirse de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
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