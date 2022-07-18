Sivas’ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllar olduğu gibi bu yılda kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu.

[Fotoğraf: İHA]

Suların çekildiği gölden geriye beyaz bir tabaka kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Ayın yüzeyini de andıran beyaz tabaka drone ile havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: İHA]

Bozkırın ortasında bembeyaz kalan göl, endişelendirse de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.