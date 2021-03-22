Sivas'ta bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Denetimde, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 7 kişi ile iş yeri sahibine 10 bin 616 lira idari ceza kesildi.

Polis ekipleri ayrıca iş yeri sorumlusuna, iş yerini açarak kuralları ihlal ettiği için 3 bin 469 lira idari para cezası uyguladı.