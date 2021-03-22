Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 14 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp iş yerinde kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. 8 kişiye 14 bin 85 lira cezai işlem uygulandı.
Sivas'ta bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Denetimde, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 7 kişi ile iş yeri sahibine 10 bin 616 lira idari ceza kesildi.
Polis ekipleri ayrıca iş yeri sorumlusuna, iş yerini açarak kuralları ihlal ettiği için 3 bin 469 lira idari para cezası uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs Sosyal Mesafe Maske
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