Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 02:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da maskeli kişiler pompalı tüfekle ateş açtı: 1 polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde yüzleri maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 polis yaralandı, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda içinde yüzleri maskeli kişilerin bulunduğu bir araçtan henüz belirlenemeyen nedenle ev ve iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açıldı.
O esnada vatandaşların bulunduğu kaldırımda mermiler iş yeri ve duvarlara isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Geniş çaplı soruşturma
Açılan ateş sonucu bacağından hafif yaralanan 1 polis memuru, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, olay yerine giderek bilgi aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.
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