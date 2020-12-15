Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.
Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler araçlarını iterek çıkarırken, büyük araç sürücülerinin de zincir takarak zirveden iniş yaptıkları görüldü.
Bu arada, ulaşımda aksama yaşanmaması için Geminbeli Geçidi'nde bulunan karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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