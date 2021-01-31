Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar yağışı: 641 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 641 köyün yolu kapandı.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışıyla beyaza bürünen Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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