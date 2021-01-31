Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.