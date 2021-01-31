Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 06:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de kontrolden çıkan araç takla attı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kazım Dirik Mahallesi'nde Şahin C. yönetimindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Viyadük kolonlarının arasından geçen araç, takla atarak yola savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada yaralanan Filiz Ç'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, Şahin C. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şahin C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Ege Üniversitesi İtfaiye Trafik Kazası
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