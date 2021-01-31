Erzincan’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

200 kişilik karla mücadele timi, 13 Şubat Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Ordu Caddelerindeki kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

Karla mücadele için oluşturulan ekipler, kar yağışı etkisini yitirene kadar çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Adana'da ekipler teyakkuz halinde

Adana’nın Pozantı ilçesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: İHA]

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yayla nüfusunun yoğun olduğu Akçatekir, Aşçıbekirli, Dağdibi, Fındıklı ve Bürücek mevkilerinde etkili oldu.

Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, Adana-Ankara otoyolunun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]