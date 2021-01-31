Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 05:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karla mücadele ekipleri gece gündüz teyakkuz halinde
[Fotoğraf: İHA (Erzincan)]
Karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden mesailerini sürdürüyor. Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için uğraşan ekipler, zor şartlar altında görev yapıyor.
Erzincan’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
200 kişilik karla mücadele timi, 13 Şubat Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Ordu Caddelerindeki kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.
Karla mücadele için oluşturulan ekipler, kar yağışı etkisini yitirene kadar çalışmalarını aralıksız sürdürecek.
Adana'da ekipler teyakkuz halinde
Adana’nın Pozantı ilçesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: İHA]
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yayla nüfusunun yoğun olduğu Akçatekir, Aşçıbekirli, Dağdibi, Fındıklı ve Bürücek mevkilerinde etkili oldu.
Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, Adana-Ankara otoyolunun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kar Yağışı
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