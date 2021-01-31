Sivas'ta yoğun kar ulaşımı aksattı
Sivas'ta yoğun kar ulaşımda aksamalara yol açtı. Sivas-Kayseri kara yolu trafiğe kapandı, Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
Beyaza bürünen kentte, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ı Kayseri'ye bağlayan kara yolu, Kovalı Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapatıldı.
Trafik ekipleri, araçları durdurarak geçişlere izin vermedi.
Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde ve Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kara yolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.
Yolda kalan vatandaşların yardımına ekipler koştu
İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkiinde de kar hayatı olumsuz etkiledi.
Yolda kalan bazı vatandaşlara arama kurtarma ekipleri yardım etti.