Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Beyaza bürünen kentte, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ı Kayseri'ye bağlayan kara yolu, Kovalı Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapatıldı.

Trafik ekipleri, araçları durdurarak geçişlere izin vermedi.

[Fotoğraf: DHA]

Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde ve Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kara yolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yolda kalan vatandaşların yardımına ekipler koştu

İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkiinde de kar hayatı olumsuz etkiledi.

Yolda kalan bazı vatandaşlara arama kurtarma ekipleri yardım etti.