Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Edirne'de ekipler, kentteki farklı noktalarda denetim yaptı. Polis ve bekçiler araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, Güney Çevre Yolu'nda durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü ve araçtaki kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 6 bin 360 lira para cezası uyguladı.

Plakasız ve belge eksiği olan araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kentteki kavşaklarda yaptığı denetimde, iki alkollü sürücü ve muayenesi olmayan 5 aracın sürücüsü hakkında işlem yaptı.

Kocaeli'de 278 kişiye ceza

Kocaeli'de salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 693 iş yeri ve 14 bin 574 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 18, maske takmayan 61, yasaklanan yerde sigara içen 6 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 192 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 803 araç denetlendi.

Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, bir iş yerinin faaliyette bulunduğunu tespit etti.

İş yerindeki 13 kişi hakkında sosyal mesafe kuralına, maske takma zorunluluğuna ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Ayrıca daha önceden ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlendiği belirlenen işletmenin sorumlusu hakkında "mühür bozma" suçundan işlem yapıldı.