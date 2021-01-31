Önceki gün, bir tamirci dükkanında silahlı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı.

Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

Evde ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu bulundu

Olayın ardından kaçan A.B.A., Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. Zanlı ile aynı evde yakalanan M.C, A.B, H.Ö. ve F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Orhangazi Adliyesine götürülen A.B.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bulundukları evde ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli ise Gemlik Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.