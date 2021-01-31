Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 04:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da polis ekiplerine ateş açan zanlı tutuklandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Aynı evde yakalanan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün, bir tamirci dükkanında silahlı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı.
Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.
Evde ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu bulundu
Olayın ardından kaçan A.B.A., Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. Zanlı ile aynı evde yakalanan M.C, A.B, H.Ö. ve F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Orhangazi Adliyesine götürülen A.B.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bulundukları evde ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli ise Gemlik Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bursa Uyuşturucu
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