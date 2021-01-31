Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 05:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
40 metre yükseklikten düşen çoban hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'un Alaca ilçesinde 40 metrelik yükseklikteki kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi. Ekipler, 5 saat süren çalışma sonucu, cansız bedeni uçurumdan çıkardı.
Alaca İlçesi Kuzkışla Köyü'ndeki Kayalık mevkiinde, çobanlık yaptığı öğrenilen Orhan Yağmur, kayalık alanda dengesini kaybederek 40 metre yükseklikten düştü.
Köylülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekiplerinin kontrolünde Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız bedeni 5 saatte çıkartıldı
AFAD ekipleri, Yağmur'un cansız bedeninin uçurumdan çıkarmak için çalışma başlattı. Sarp kayalıkların bulunduğu alanda 5 saat süren çalışmalar sonucunda Yağmur'un cansız bedeni uçurumdan çıkartıldı.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: AFAD
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