Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 05:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da su borusu patladı, yol trafiğe kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da, İnegöl- Yenişehir yolunda şebeke suyuna ait ana hat borusunun patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi, park halindeki bir servis aracı çukura düşerek hasar gördü. İnegöl-Yenişehir yolu trafiğe kapatıldı.
Gece saatlerinde, İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde, yolun altından geçen ana su hattında patlak oluştu.
Göle dönen yolda asfaltta göçük oluşurken, park halindeki bir servis aracının arkası çöken yola düştü. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sular idaresine bağlı ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Servis aracı çöken yola düştü
İtfaiye ekipleri su baskını oluşan evlerde tahliye çalışması başlatırken, çöken yola düşen servis aracı ise çekici yardımıyla çıkarıldı.
Olayın ardından bölgeye gelen sular idaresi ekipleri de suyun akışını keserek yol ve su hattında onarım çalışması başlattı. Ayrıca, İnegöl- Yenişehir yolu çökme nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Bursa İtfaiye Servis Aracı
Sıradaki Haber
40 metre yükseklikten düşen çoban hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz