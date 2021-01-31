Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tır refüje devrildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir tır sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Şoför, refüje devrilen araçtan sağ kurtuldu.
Alaşehir-Salihli yolu üzerinde bulunan Akkeçili mevkiinde meydana gelen kazada Denizli'den İzmir'e peynir suyu götüren Mustafa Akşeme yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Akşeme, yakınlarda bulunan bir benzin istasyonu çalışanı tarafında tırdan çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akşeme'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Benzin
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