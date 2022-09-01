Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 01:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen kamyon ile minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.
Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.
Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:58
- 01:09
- 00:43
- 00:39
- 00:33
Sıradaki Haber
Sinop’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz