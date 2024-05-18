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Ekonomi
AA 18.05.2024 16:44

13. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Marka Zirvesi Antalya'da başladı

Züccaciye sektöründeki üreticiler ile yabancı alıcıları bir araya getiren 13. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Zirvesi, Antalya'da başladı.

13. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Marka Zirvesi Antalya'da başladı
[Fotograf: AA]

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirveye, Almanya, Japonya, Hindistan, Güney Amerika, Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu 50 ülkeden 100 civarında firma katıldı.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, sektörün ihracattaki payını artırmak amacıyla bu zirveleri çok önemsediklerini söyledi.

Dünyanın her kıtasından en fazla ithalat yapan, perakende noktaları fazla olan firmaları zirvede ağırladıklarını dile getiren Öksüz, 25 bin şubesi olan marketlerden çok büyük toptancılara kadar birçok firmayı zirveye davet ettiklerini kaydetti.

Zirvede yerli firmalar ile yabancı alıcıların 5 binin üzerinde görüşme yapmasının planlandığını aktaran Öksüz, organizasyonda 2 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşmasını beklediklerini söyledi.

Sektörün ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden Öksüz, "Zirve ihracatta sürekliliği sağlıyor. Burada hiç ihracat yapmamış firmaları da getiriyoruz. Her yıl organizasyona yeni firmalar ekliyoruz. Mevcut firmalarda sürekliliği sağlıyoruz. Düzgün alım yapmış, iyi cirolar sağlamış ve müşterimizi memnun etmiş, tekrar burada olmasında fayda gördüğümüz firmaları davet ediyoruz. Geniş bir kitleye ulaşan zirve, toplam ihracata yaklaşık yüzde 20 katkı sağlıyor." diye konuştu.

Zirve, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.

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