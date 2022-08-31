TEM Otoyolu ile D-100 kara yolu bağlantısında Memiş Aksoy yönetimindeki beton mikseri, Hüseyin Harun Karaburun idaresindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada iki araç da devrildi.

Beton mikserinde sıkışan sürücüsü Aksoy, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Aksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla trafiğe kapanan yolda konvoy oluştu. Trafikte uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar, toplu taşıma araçlarından inip yola yürüyerek devam etti.

Minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanmaya başladı. Beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.