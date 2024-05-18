Portekizli siyasetçi kendince Türkleri küçümsedi, parlamento karıştı

Portekiz'de aşırı sağcı Chega Partisi'nin lideri Andre Ventura, parlamentoda haddini aştı,,, kendince Türkiye'nin başarılarını ve Türkleri hor gördü.

Bir genelleme ile tüm Türklerin tembel olduğunu iddia etti.

Ventura, birçok havacılık uzmanının ve turistlerin övgüyle söz ettiği İstanbul Havalimanı'nı da küçümsedi.

Çirkin sözlere, sağduyulu parlamenterlerin yanıtı gecikmedi. Milletvekilleri, sözlerin ırkçı nitelik taşıdığına işaret etti.

Portekizli ırkçı siyasetçinin Türkler hakkındaki genellemesi Portekiz Parlamentosu'nu karıştırdı

Aşırı sağcı isme ilk tepki Portekiz Parlamentosu'nda verildi, her milletin saygıyı hak ettiğine vurgu yapıldı.

Meclis Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco'dan da bu ırkçı vekili kınamasını istediler.

Sol ittifak milletvekili Fabian Figueiredo Ventura'nın sözleri için Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi'nden ülkesi adına özür diledi:

"Meclis çatısı altında böyle genellemeler yapılamaz. Başta Portekiz halkı olmak üzere diğer halklar gibi Türk halkı da eşit saygıyı ve onuru hak ediyor."

Bu, Chega Partisi lideri Ventura'nın'nın Parlamento çatısı altındaki ilk skandal açıklaması değil. Ventura daha önce siyahi bir milletvekili hakkındaki çirkin yorumları nedeniyle kınama cezası aldı.

2020 yılında da Romanlara yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı.