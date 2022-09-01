Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta D.Ş. idaresindeki otomobil, Sinop-Samsun kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden E.O.'nun kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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