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Sivas'ta kaçak bıldırcın avına 23 bin 757 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta kaçak olarak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza kesildi.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Yalnızsöğüt köyü mevkisinde bıldırcın avlandığı ihbarı üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Avlanmaya yasak bölgede kota almadan ruhsatlı av tüfekleri ile kaçak avcılık yaptıkları ve 35 adet bıldırcın vurdukları belirlenen 2 kişiye, 23 bin 757 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Sivas Kaçak avcılık kaçak bıldırcın avı para cezasıSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:53
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