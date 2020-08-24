Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Yalnızsöğüt köyü mevkisinde bıldırcın avlandığı ihbarı üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Avlanmaya yasak bölgede kota almadan ruhsatlı av tüfekleri ile kaçak avcılık yaptıkları ve 35 adet bıldırcın vurdukları belirlenen 2 kişiye, 23 bin 757 lira idari para cezası uygulandı.