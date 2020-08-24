Haber Giriş: Kaynak: AA
Hint keneviri yetiştiren şüpheliler fotokapanla yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli, fotokapanla tespit edilerek gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Güzelyurt Mahallesi'ndeki hazine arazisine yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı.
Bölgeye fotokapan kuran jandarma ekipleri, şüphelilerin H.Ö. ve U.M.Ö. olduğunu belirledi.
2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların evlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin, evlerine kurdukları özel düzenekle saksılarda da Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edildi.
Zanlılar gözaltına alındı, 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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