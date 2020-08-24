Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde arkadaşlarıyla vakit geçiren 14 yaşındaki A.O.Ö'nün yanına tanımadığı 3 kişi geldi.

Zanlılardan biri önce fotoğraf çekme, daha sonra da yakınına ulaşması gerektiği bahanesiyle A.O.Ö'den cep telefonunu istedi.

Olumsuz yanıt alan şüphelilerden biri, çocuğun kollarından tutarken diğeri de bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasbetti.

Daha sonra zanlılar, çocuğu DSİ'ye ait sulama kanalına atarak kaçtı.

Arkadaşlarının yardımıyla sulama kanalından çıkan A.O.Ö. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 20 yaşındaki Serkan Ç, 19 yaşındaki İsa Y. ve 17 yaşındaki B.M. olduğunu belirledi.

Döşeme Mahallesi'deki metruk evde saklandıkları tespit edilen 3 zanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Serkan Ç. ve İsa Y. tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.